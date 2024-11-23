Ergin Ataman: Milli takımda oynamak isteyen her iyi oyuncuya kapımız açık!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında Macaristan'ı 92-66 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Başantrenör Ergin Ataman ve milli oyuncu Kenan Sipahi değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında Macaristan'ı 92-66 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Başantrenör Ergin Ataman ve milli oyuncu Kenan Sipahi değerlendirmelerde bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Ataman, "Öncelikle tüm oyuncularımı yürekten kutlarım çünkü bu maça sadece üç gün hazırlanabildik. Bu şartlarda mükemmel bir basketbol oynadık. İlk yarı savunmada bazı hatalarımız oldu, bu yüzden rakibimize boyalı alanda kolay sayı fırsatları tanıdık. Buna rağmen hücumda gayet etkiliydik. İkinci yarıda ise savunmadaki agresifliğimizi arttırdık, boyalı alanı daha iyi savunduk. Takım halinde savunma yaptık ve hücumda topu çok iyi paylaştık. Bugün mükemmel bir basketbol oynadığımızı inanıyorum, önemli bir galibiyet aldık. Milli forma apayrıdır, her şeyin üzerindedir. Milli ruhu bugün hem sahadaki çocuklarımızla, hem de salonu dolduran taraftarlarımızla tüm Türkiye'ye yaşattığımızı düşünüyorum. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.

Tecrübeli başantrenör ayrıca, "Şu an tek konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası bileti almak. Avrupa Şampiyonası biletini aldıktan sonra da çok iyi bir jenerasyonumuz var şu anda, elimizde çok iyi bir kadro olduğuna inanıyorum. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için buradayım" şeklinde konuştu.

Ergin Ataman, Macaristan maçının oynandığı sırada takımı Panathinaikos'un da maça çıktığını belirterek, "Panathinaikos Kulübü'ne bana izin verdiği için teşekkür ediyorum. Ancak ben izinden ziyade hem Türk Milli Takımı'nı hem de Panathinaikos'u çalıştırıyorum. Böyleydi anlaşmamız ama özellikle Cedi Osman gibi yabancı bir oyuncusunu milli takıma yollayan, aynı anda maçı olan tek kulüp Panathinaikos. Bir kez daha kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Cedi bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de çok ciddi bir katkı verdi. Tabii ki Türk kulüplerimiz de bu takımı destekliyor. Burası milli takım. Herkesin desteklemesi gereken, gururla destekleyeceği bir takım. Bugün buraya katılan tüm oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Milli forma apayrıdır, her şeyin üstündedir. Bu çocuklar da bugün bunu en iyi şekilde temsil ettiler. Ama tabii ki işimiz bitmedi. Pazartesi günü çok önemli bir maçımız daha var. Sonra şubat ayında yine maçlarımız var. Basketbol Milli Takımı'ndaki milli ruhu bugün hem bu çocuklarımızla hem de buraya gelen yaklaşık 10 bin taraftarın coşkusuyla bir kez daha Türkiye'ye yaşattığımızı düşünüyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEYEN HER İYİ OYUNCUYA KAPIMIZ AÇIK"

İlk kez A Milli Takım forması giyen genç basketbolcular Melih Tunca ve Sarper David Mutaf ile ilgili ise Ataman, "İkisi de iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz kadromuza kendi takımlarında iyi oynayan ve ilerisi için ümit vadeden oyuncuları da davet ettik ve onlara da şans verdik. Melih Tunca, özellikle Ümit Milli Takımı'nda çok iyi bir turnuva oynadı. Takım netice olarak başarılı olmasa da bireysel olarak çok iyi durumdaydı. Kendi takımında da önemli katkılar veriyor. David Mutaf ise bana göre ligin flaş Türk oyuncularından bir tanesi. Bu sezon ilk sezonu olmasına rağmen Türkiye Ligi'nde çok akıllı ve özellikle hücum açısından bize ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. İyi olan oynar arkadaşlar. Milli takımda oynamak isteyen her iyi oyuncuya kapımız açık. Bu iki oyuncu da ligde gösterdikleri performansla formayı hak ettiler. Milli takım forması giymek gururdur. Bunu da iki oyuncumuz da gururla temsil etti" diye konuştu.

KENAN SİPAHİ: TÜM TAKIMI GALİBİYETTEN DOLAYI KUTLARIM

Milli basketbolcu Kenan Sipahi ise, "Öncelikle tüm takımı galibiyetten dolayı kutlarım. Maça biraz tutuk başladık, hücumda ve savunmada bazı hatalarımız oldu ama ikinci yarıda bu hatalarımızı düzelttik. Hücumda Cedi ve Şehmus çok iyi bir maç çıkardılar. Bugün farklı kazanmış olmamız gruptaki kalan maçlarımız için önemli" ifadelerini kullandı.