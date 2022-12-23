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Emre Kocadağ'dan Ankaragücü açıklaması: “Bizim bir endişemiz yok”

İHA
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Giriş: 23.12.2022 14:38
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Beşiktaş, bu turda MKE Ankaragücü ile eşleşti. Kura çekiminin ardından siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, “Türkiye Kupası, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin de 100. Yıl vesilesiyle çok önemli bir hal aldı. Bizim için de bu yıl bu kupayı müzemize götürmek gerçekten önceliklerimizden biri. Şanlıurfaspor’a da teşekkür ediyoruz çok güzel bir mücadele sergilediler. Güzel bir maç oynadık, zorlu olmasına rağmen kazandık ve tur atladık. İnşallah Ankaragücü deplasmanına gidip orada da bu turu atlamak istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz ve almak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
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