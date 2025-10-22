22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Edson Alvarez: "Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor"
Edson Alvarez: Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor

Edson Alvarez: "Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 17:30
Fenerbahçe’nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Stuttgart maçı öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa gecelerinin takım ve taraftarlar için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor” dedi. Kulüpteki teknik direktör ve başkan değişikliğine de değinen Alvarez, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bu tarz durumlar normal. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak camiamızı mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Edson Alvarez: Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor
Galatasaray-Bodo/Glımt maçı 19.45’te
Galatasaray-Bodo/Glımt maçı 19.45'te
Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor
"Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor"
İyi bir netice almayı umuyoruz
"İyi bir netice almayı umuyoruz"
TFF Süper Lig’de 9. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarınki maçı kazanmamız lazım
"Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarınki maçı kazanmamız lazım"
Bodo/Glimt maçı, galibiyet ve 6 puan için kritik
“Bodo/Glimt maçı, galibiyet ve 6 puan için kritik”
Galatasaray, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını tamamladı
Buruk’tan Bodo/Glimt maçı öncesi dikkat çeken sözler
Buruk'tan Bodo/Glimt maçı öncesi dikkat çeken sözler
Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı!
Süper Lig'de Karadeniz derbisi heyecanı!
Radomir Djalovic: Her top için savaşacağız
Radomir Djalovic: "Her top için savaşacağız"
Sakatlık geride kaldı, çok mutluyum
"Sakatlık geride kaldı, çok mutluyum"
Daha Fazla Video Göster