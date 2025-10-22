Edson Alvarez: "Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor"

Fenerbahçe’nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Stuttgart maçı öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa gecelerinin takım ve taraftarlar için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Liderliği ve tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor” dedi. Kulüpteki teknik direktör ve başkan değişikliğine de değinen Alvarez, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bu tarz durumlar normal. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak camiamızı mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN