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Dursun Özbek Icardi-Djiku pozisyonunu yorumladı: Resmen sağ kroşe vurdu! VAR hakkında bomba iddia! Ali Koç'a gönderme...

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 15:24
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki Icardi-Djiku pozisyonunu değerlendirdi. Djiku'nun Icardi'ye sağ kroşe vurduğunu söyleyen Özbek "Böyle açık bir pozisyonu hakem görmeyebilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekirdi." dedi. Özbek ayrıca VAR'a yönelik de flaş bir iddiada bulunurken Ali Koç'a da gönderme yaptı. İşte detaylar...
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