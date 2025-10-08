08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles: Şifreyi çözdüm!
Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles: Şifreyi çözdüm!

Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles: Şifreyi çözdüm!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 15:22
Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda 15 yıl aradan sonra Türkiye’ye altın madalya kazandıran milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, zorlu sakatlık sürecine rağmen rekor kırarak zirveye çıktı. ASKİ Spor’un genç yıldızı, “Çok güzel bir motivasyon yakaladım. Bu motivasyonu Los Angeles Olimpiyatları’na kadar sürdüreceğim, çünkü şifreyi çözdüm” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles: Şifreyi çözdüm!
Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles!
Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles!
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı
Liverpool’u yenmenin yolu fedakarlıktı
“Liverpool’u yenmenin yolu fedakarlıktı"
Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız
“Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız”
Cimbom İngiliz devini Osimhen ile yıktı
Cimbom İngiliz devini Osimhen ile yıktı
Galatasaray İngiliz devine diz çöktürdü!
Galatasaray İngiliz devine diz çöktürdü!
Galatasaray, RAMS Park’a geldi
Galatasaray, RAMS Park'a geldi
Liverpool stada ulaştı
Liverpool stada ulaştı
Galatasaray Liverpool’u ağırlayacak
Galatasaray Liverpool’u ağırlayacak
Bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum
"Bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum"
7’de 7 yaptık ama mutluluğunu yaşayamadım
“7’de 7 yaptık ama mutluluğunu yaşayamadım”
Daha Fazla Video Göster