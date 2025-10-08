Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles: Şifreyi çözdüm!

Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda 15 yıl aradan sonra Türkiye’ye altın madalya kazandıran milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, zorlu sakatlık sürecine rağmen rekor kırarak zirveye çıktı. ASKİ Spor’un genç yıldızı, “Çok güzel bir motivasyon yakaladım. Bu motivasyonu Los Angeles Olimpiyatları’na kadar sürdüreceğim, çünkü şifreyi çözdüm” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

