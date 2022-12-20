Dünya şampiyonu evine döndü! Yıldız futbolcuları binlerce taraftar karşıladı

Dünya Kupası'nın galibi Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü. Arjantinliler şampiyonu karşılamak için sokaklara akın etti. Sevgi gösterisi ile karşılanan futbolcular, marşlarla kutlama yaptı.

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