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Dünya şampiyonu evine döndü! Yıldız futbolcuları binlerce taraftar karşıladı

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Giriş: 20.12.2022 09:23
Dünya Kupası'nın galibi Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü. Arjantinliler şampiyonu karşılamak için sokaklara akın etti. Sevgi gösterisi ile karşılanan futbolcular, marşlarla kutlama yaptı.
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