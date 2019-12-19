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19.12.2019

Dünya Ronaldo'nun bu golünü konuşuyor! Adeta uçtu |Video

Dünyaca ünlü yıldız futbol Cristiano Ronaldo öyle bir gol attı ki herkes onu konuşuyor. Seri A'daki 17. hafta mücadelesinde Sampdoria'ya konuk olan Juventus'ta Ronaldo'nun golü dünya basınına damga vurdu. Takımını 2-1 öne geçiren golü atan Ronaldo'nun 71 santim sıçradığı ve topa vurduğu noktanın 2 metre 56 santim olduğunu belirtildi. A Haber canlı yayınına katılan Teknik Direktör Ahmet Akcan, Ronaldo'nun o golünü dair açıklamalarda bulundu.

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