Bir hayalin hikayesi: Kenan Yıldız! Genç yaşta dünya futbolunun zirvesine

Kenan Yıldız, henüz 21 yaşında olmasına rağmen hem Juventus'ta hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla Türk futbolunun en büyük umutlarından biri hâline geldi. İtalya'da "Yılın Yükselen Yıldızı" seçilen genç yıldız, 10 numaralı formanın sorumluluğunu taşırken attığı goller, yaptığı asistler ve sahadaki özgüveniyle dikkat çekiyor. Almanya yerine Türkiye'yi tercih eden Kenan, artık yalnızca bir futbolcu değil, milyonlarca gencin hayalini temsil eden bir yıldız olarak görülüyor.