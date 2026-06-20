Merih Demirel: "Bütün halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area’da karşılaştığı Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından milli futbolcu Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün sorumluluk kendilerine olduğunu belirten Demiral, "Bütün halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz, çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum. Böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Herkes çok üzgün. Yıllardır milli takıma geliyorum, en üzüldüğüm maç. Herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.