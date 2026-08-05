Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük geçici anlaşma: Söz konusu anlaşmanın detayları neler?

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanmasına yönelik 60 günlük geçici bir anlaşma üzerinde görüşmeler sürüyor. Diplomatik kaynaklar, yeni düzenlemeyle gemi trafiğinin yeniden planlanmasının ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesinin hedeflendiğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump da önümüzdeki 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. İran ise ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddialarını yalanlayarak görüşmelerin yalnızca Umman üzerinden devam ettiğini açıkladı. Geçici uzlaşma beklentisi küresel petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirirken, Kızıldeniz'de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları ise bölgedeki güvenlik riskini artırmayı sürdürüyor.