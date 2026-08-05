Ateşkes beklentisi piyasaları hareketlendirdi! Altın, petrol ve borsada kritik seviyeler

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler ve ateşkes beklentisi yatırım araçlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, anlaşma beklentisinin petrol fiyatlarını 80 doların altına çektiğini, dolar endeksindeki gerilemenin ise altın ve diğer emtia fiyatlarını desteklediğini söyledi. Memiş, ons altında 4 bin 180 dolar, gram altında ise 6 bin 250-6 bin 400 lira bandının kritik seviyeler olduğunu belirtirken, Borsa İstanbul'da 13 bin 600 puanın önemli destek konumunda bulunduğunu ve yıl sonu hedefinin 16 bin puan olduğunu ifade etti. Döviz piyasasında ise Euro/Dolar paritesinin 1,15 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürdüğünü kaydeden Memiş, piyasalarda gözlerin jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilere çevrildiğini söyledi.