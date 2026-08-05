AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Üçüncü göz diye bir şey yok, sadece milli göz vardır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında TBMM'ye sunulan yasa teklifinin iki yıllık sürecin en kritik aşaması olduğunu söyledi. Sürece uluslararası aktörlerin dahil olma taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Dünyanın farklı ülkelerinden birçok isim, 'Sürece üçüncü bir göz olarak dahil olalım' teklifinde bulundu. Bizim cevabımız nettir: Bu süreçte üçüncü göz diye bir şey yok, sadece milli göz vardır." ifadelerini kullandı.