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Dünya futbolunun acı kaybı: Diego Armando Maradona'nın attığı en güzel goller!

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Giriş: 25.11.2020 21:49
Güncelleme:25.11.2020 21:59
Dünya futbolunun efsanesi Diego Armando Maradona geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Maradona ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın hayatını kaybetmesi üzerine 'her zaman kalbimizde olacaksın' mesajını paylaştı.İşte Maradona'nın kariyerinde attığı en güzel goller...

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Diego Armando Maradona geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. İşte Maradona'nın kariyerinde attığı en güzel goller...

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştı. Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştır ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştır. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.

Son dakika: Maradona hayatını kaybetti! SON DAKİKA: MARADONA HAYATINI KAYBETTİ!
Diego Armando Maradona'nın attığı en güzel goller!
Diego Armando Maradona'nın attığı en güzel goller!
GOL | Antalyaspor 2-0 Pendikspor
GOL | Antalyaspor 2-0 Pendikspor
GOL | Antalyaspor 1-0 Pendikspor
GOL | Antalyaspor 1-0 Pendikspor
Maradona hayatını kaybetti
Maradona hayatını kaybetti
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