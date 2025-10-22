22 Ekim 2025, Çarşamba

Domenico Tedesco: İyi bir netice almayı umuyoruz

Domenico Tedesco: "İyi bir netice almayı umuyoruz"

Giriş: 22.10.2025 17:29
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Stuttgart maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, “Kendi evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak. İyi bir netice almayı umuyoruz” dedi. Stuttgart dönemine de değinen Tedesco, “Orada 10 yıl çalıştım, kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar nedeniyle rotasyona gittiğini belirterek “Tüm oyunculara ihtiyacımız var, dengeyi kurmak istiyoruz” diye konuştu.
