29 Aralık 2021, Çarşamba
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Denizlispor maçı sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama: Bir metreden atamama beceriksizliği gösterdik
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Galatasaray penaltılara giden maçta rakibine 6-5 mağlup olurken kupaya veda etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.