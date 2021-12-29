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Denizlispor maçı sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama: Bir metreden atamama beceriksizliği gösterdik

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Giriş: 29.12.2021 01:36
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Galatasaray penaltılara giden maçta rakibine 6-5 mağlup olurken kupaya veda etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
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