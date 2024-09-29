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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes! Başkan Erdoğan takdim etti

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes! Başkan Erdoğan takdim etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 21:00
Basketbol Gelişim Merkezi'nin resmi açılış töreninin ardından oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 82-83 yenerek kupanın sahibi oldu. Anadolu Efes'e kupayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.
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