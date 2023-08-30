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Cimbom Şampiyonlar Ligi grup aşamasında!

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Giriş: 30.08.2023 10:46
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde’yi konuk etti. Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı.
Cimbom Şampiyonlar Ligi grup aşamasında!
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