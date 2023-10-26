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Celtic taraftarı Filistin'e destekten vazgeçmiyor! Şampiyonlar Ligi maçında dünyaya Gazze mesajı

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Giriş: 26.10.2023 09:36
Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İskoç temsilcisi Celtic'in taraftarları, Atletico Madrid maçında İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek verdi.
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