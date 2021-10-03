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Çaykur Rizespor Galatasaray maçının devre arasında Fatih Terim takıma ne mesaj verdi? Canlı yayında açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.10.2021 23:32
Güncelleme:03.10.2021 23:40
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Maçta ilk golü bulmasına rağmen devre arasına 2-1 mağlup giren konuk ekipte Fatih Terim, devre asında takıma ne mesaj verdi? Terim, soyunma odasında takıma karakter ortaya koymaları gerektiğini, gereksiz 2 gol yediklerini ve çevirebileceklerini söyledini belirtti. İşte canlı yayındaki o açıklamalar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugün çok memnun kaldım. On kişi ile karakter koymak kazanmak önemliydi" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Olabilecek her türlü kötü şans, sıkıntılar başımıza geldi. Ben böyle bir karakter koyan takımın oynadığı oyunun ardından ben başka şeylerin bunun önüne geçmesini istemem" dedi.

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

Her iki takımın da haftanın son gününde iyi bir maç seyrettirdiğini sözlerine ekleyen Terim, "Bugün Marsilya maçı bittiğinde 72 saatimiz vardı. Sabah bindik o gün izin verdik. Cumartesi bir idman ve pazar günü gerilimi yüksek bir maç oynadık. Rizespor Hamza hoca ile birlikte daha iyi bir takım olmuş. Güçlü kuvvetli set oynamamız lazım. Formasyonda değişim yapacağımızı söylemiştik. Oyunu domine ettik. Kalemize gelmezlerken gol yedik. İlk 15 dakika sezonun en iyi başlangıcını yaptık diyebilirim. Kalemize rakip yaklaşmazken, ikinci golü kaçırarak maalesef 1-1 duruma geldik. Üçüncü bölgede daha mükemmel oynadığımız maçta geri düştük. Bugün diğer maçlara oranla daha başarılıydık. Babel ve Feghouli içeri kat ederek hücum sürekliliği sağladık ve kaptırdığımız yerde preslerle kazandık. İki takım herkese güzel bir maç seyrettirdi. Bugün çok memnun kaldım. On kişi ile karakter koymak kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

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