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Canlı I Çaykur Rizespor - Galatasaray canlı anlatım izle! Cimbom kritik virajda

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Canlı I Çaykur Rizespor - Galatasaray canlı anlatım izle! Cimbom kritik virajda

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, Rizesporu'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı kırmızılılarda Arda Turan, Marcao ve Sacha Boey maçta forma giyemeyecek. İşte kritik maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ

Rizespor: (MUHTEMEL) Gökhan, Holmen, Selim Ay, Alberk, Gökhan, Alper, Yasin, Boyd, Dabo, Bolasie, Remy.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Feghouli, Babel, Mohamed..

6 İSİM YOK

Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

CİMBOMDA ALTI EKSİK

Galatasaray'da Arda Turan, Marcao, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

CİMBOM'UN KADROSU

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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