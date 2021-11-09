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Bursa’da sahaya giren futbolcu, ayağından çıkardığı kramponla rakibini yaraladı

DHA
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Giriş: 09.11.2021 16:13
Bursa'da amatör lig maçında daha önce oyundan alınan Burak Işıklar, uzatma dakikalarında saha girip tartıştığı rakip takımın futbolcusu Melik Taşkesen'e kramponla vurup tekme attı. Yaralanan Taşkesen'e hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amatör ligde zirve mücadelesi veren İnegöl Mobilyaspor, kendi sahasında Gürsu Kazıklıspor'u ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı, konuk ekip Gürsu Kazılıspor 4-1 kazandı. Toplam 3 kırmızı kartın çıktığı müsabakanın uzatma dakikalarında ise daha önce oyundan alınan İnegöl Mobilyasporlu Burak Işıklar, sahaya girdi, maç sırasında tartıştığı Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı krampon ile vurup tekme attı. Saha bir anda karışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaralanan Taşkesen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkesen, Işıklar'dan şikayetçi olurken, Gürsu Kazıklıspor yöneticileri futbolcunun hastanedeki görüntülerini paylaşıp, saldırıyı kınadı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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