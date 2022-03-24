Burak Yılmaz Portekiz maçı öncesi konuştu: Benim için son Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızad kaptan Burak Yılmaz maç öncesi açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz bu Dünya Kupası'nın kendisi için son olduğunu vurgularken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için "Gelmiş gelmiş en iyi futbolcu" ifadesini kullandı.