Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi | Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul toplantısında idari olarak ibrasızlık kararı çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.