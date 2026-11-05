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Yeşil sahada ölümle biten müdahale: Kaleci futboldan men mi edilecek?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşil sahada ölümle biten müdahale: Kaleci futboldan men mi edilecek?

İspanya'da bir futbolcunun, rakip kaleci Owona'nın müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesi spor dünyasını yasa boğdu. Olayla ilgili görüntü ve raporlar savcılığa sunulurken kalecinin adli sorumluluğu da gündeme geldi. İspanya Futbol Federasyonu'nun disiplin kuralları kapsamında 12 maça kadar men cezası ihtimali değerlendirilirken gözler savcılık ve federasyonun vereceği karara çevrildi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, olayın hukuki ve sportif boyutunu aktardı.

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