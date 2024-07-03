03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Bolulular çeyrek finali oyun havasıyla kutladı!
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 turunda Austurya’yı 2-1’lik skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Binlerce Bolulu oyun havası oynayarak ve araçlarla konvoy yaparak çeyrek final coşkusunu yaşadı. Türkiye, sloganları atan Bolulular, çeyrek finali coşku ile kendinden geçti. Şehir merkezinde vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.