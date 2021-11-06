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Boks maçı öncesi gergin yüzleşme

İHA
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Giriş: 06.11.2021 23:42
Güncelleme:06.11.2021 23:42
Samsun'da, gerçekleşecek olan Sam Fight Arena heyecanı öncesi sporcular yüzleşti. Yüzleşme organizasyonu heyecanlı anlara sahne oldu. 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan müsabakalarda İran, Azerbaycan, Tayland ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular kozlarını paylaşacak.

Samsun halkı ve sporseverler, heyecanlı müsabakalara sahne olacak muay thai gecesi ile buluşmaya hazırlanıyor. İran, Azerbaycan, Tayland ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen sporcular kozlarını paylaşacak.

Sam Fight Arena heyecanı öncesi sporcular için Tekkeköy Belediyesi binası yanında bulunan Kültür Merkezi'nde yüzleşme gecesi düzenledi. Sporcuların rakipleri ile yüz yüze gelmesi heyecanlı anlara sahne oldu.

Organizasyonda konuşan Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, "İran, Azerbaycan, Tayland ve ülkemizin içinden buraya gelen sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Çok etkilendiğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. Sporcularımıza üstün başarılar diliyorum. Spor bizim özümüz. Olmamız gerekenimiz. Neticede her alanda olduğu gibi bu alanda da, bu dalda da başarılar diliyorum" dedi.

Samsunlu sporcu Devrim Aydın, "Yarın gece Antalyalı sporcu ile güzel bir maç geçireceğiz inşallah. Samsun ekibi olarak güzel bir hazırlanma süreci geçirdik. Gerek sabah koşu idmanları ile gerek akşam teknik idmanlar ile güzel bir hazırlanma süreci geçirdik. Dilerim yarın güzel bir maç atlatırız. Kadınları bu spora yönlendiriyoruz. Her zaman kendilerini savunmaları gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
İranlı rakibi ile karşılaşacak profesyonel sporcu Tuğba Nur Kıvrak ise, "Yarın akşam Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda İranlı rakibime karşı dövüşeceğim. İnşallah güzel bir organizasyon geçer. Çok güzel kadın müsabakalarımız var. Özellikle kadınların müsabakalarını izlemenizi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

7 Kasım Pazar akşamı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılacak organizasyon ücretsiz izlenebilecek.

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