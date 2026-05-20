Türkiye'den çok katmanlı güvenlik hazırlığı! MİT Akademisi'nden kritik rapor

Milli İstihbarat Akademisi’nin “ABD/İsrail-İran Savaşı ve Türkiye” raporunda, 28 Şubat 2026’da başlayıp yaklaşık 40 gün süren savaşın modern savaş anlayışı ve bölgesel dengelerde büyük dönüşümler yarattığı belirtildi. Raporda Türkiye’nin hava-füze savunması, elektromanyetik harp, kritik altyapı koruması ve mühimmat sürdürülebilirliği alanlarında kapasitesini artırması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye’nin çok yönlü diplomasisinin savaş sürecinde önemli avantaj sağladığı belirtildi.