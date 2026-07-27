İtalya'da ağır suçlara karışan çocuklara yönelik yargı sistemi değişiyor

İtalya hükümeti, çocuk suçlulara yönelik adalet sisteminde kapsamlı değişiklik öngören yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı. Hazırlık kapsamında özellikle ağır suçlara karışan çocuklara uygulanacak yargı süreçlerinin daha sert hale getirilmesi hedefleniyor. Tasarının yasalaşması halinde çocuklara yönelik mevcut yargılama usullerinde önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'dan gerçekleştirdiği canlı yayında hazırlanan yeni yasa taslağına ilişkin ayrıntıları paylaştı.