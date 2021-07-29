Beşiktaş'ın yeniden anlaştığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın, transferinde yoğun uğraş verdiği ve anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi. Siyah beyazlı taraftarlar, havalimanında Fransız oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Rosier, Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi. İşte o anlar... Öte yandan genç futbolcunun ismi bir süre Galatasaray ile de anılmıştı.

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