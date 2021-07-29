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Beşiktaş'ın yeniden anlaştığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi

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Giriş: 29.07.2021 23:53
Güncelleme:29.07.2021 23:53
Beşiktaş'ın, transferinde yoğun uğraş verdiği ve anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi. Siyah beyazlı taraftarlar, havalimanında Fransız oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Rosier, Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi. İşte o anlar... Öte yandan genç futbolcunun ismi bir süre Galatasaray ile de anılmıştı.

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