Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kulübün Asbaşkanı Emre Kocadağ, önemli açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın kulüp için efsane bir isim olduğundan bahseden Kocadağ, yeni gelecek teknik direktörle ilgili olarak da "Hoca anlamında B planımız yoktu ama bugün itibariyle çalışmalara başladık. İnşallah kısa süre içerisinde iyi bir hoca ile anlaşacağız." ifadelerini kullandı.