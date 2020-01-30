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30.01.2020
Beşiktaş’a imza atan Sergen Yalçın’ın ilk sözler: Çok heyecanlıyım… |Video izle flaş haber
Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yerinde göreve getirilen Sergen Yalçın, Vodafone Stadyumu’nda 20 binden fazla taraftarın önünde imza töreni düzenlendi. 13 yıl sonra Beşiktaş’a teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın’ın ilk sözleri; “Çok heyecanlıyım, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
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