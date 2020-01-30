30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.01.2020

Beşiktaş’a imza atan Sergen Yalçın’ın ilk sözler: Çok heyecanlıyım… |Video izle flaş haber

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yerinde göreve getirilen Sergen Yalçın, Vodafone Stadyumu’nda 20 binden fazla taraftarın önünde imza töreni düzenlendi. 13 yıl sonra Beşiktaş’a teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın’ın ilk sözleri; “Çok heyecanlıyım, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sergen Yalçın’ın ilk sözleri…
Sergen Yalçın’ın ilk sözleri…
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başında ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başında ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bu video ile duyurdu
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bu video ile duyurdu
TFF'ye bildirildi Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta...
TFF'ye bildirildi Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Türk futbolunun erozyonu oldunuz
"Türk futbolunun erozyonu oldunuz"
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun
"Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun"
Daha Fazla Video Göster