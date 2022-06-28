28 Haziran 2022, Salı
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları başladı! Gedson Fernandes sahaya indi
Beşiktaş, 2022/2023 sezonunun hazırlıklarına bu akşam yaptığı ilk antrenmanla başladı. Siyah beyazlıların yeni transferi Gedson Fernandes sahada yerini aldı. Kampta olmayan Alex Teixeira'nın ise izinli olduğu öğrenildi.