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Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları başladı! Gedson Fernandes sahaya indi

İHA
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Giriş: 28.06.2022 10:25
Beşiktaş, 2022/2023 sezonunun hazırlıklarına bu akşam yaptığı ilk antrenmanla başladı. Siyah beyazlıların yeni transferi Gedson Fernandes sahada yerini aldı. Kampta olmayan Alex Teixeira'nın ise izinli olduğu öğrenildi.
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