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Beşiktaş-Trabzonspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 18:51
Ziraat Türkiye kupası sahibini buluyor. Beşiktaş mı Trabzonspor mu kupanın sahibi olacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Atatürk Olimpiyat Stadyumundan son durumu aktardı.
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