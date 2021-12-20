Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”

Fenerbahçe deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli maçın ardından konuştu. Galibiyet için sahaya çıktıklarını ama kaybetmemenin de önemli olduğunu söyleyen Karaveli, sahada iyi olan tarafın Beşiktaş olduğunu ifade etti. Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, "Güzel bir futbol akşamı olduğunu düşünüyoruz. Bugün buraya gelirken Kayserispor maçından sonra planladığımız her şey kazanmak üzerineydi. Fenerbahçe'nin maçlarını izleyip kendi oyunumuzu nasıl daha iyi hale getiririz diye düşündük. İstediğimiz birçok şeyin olduğunu düşünüyorum. Alan savunmasıyla karşıladık. Futbolcularımız onlara belirlediğimiz pozisyonlara uygun şekilde davrandılar. Oyunun başlangıcında gole kadar iyi gittik. Golü yedikten sonra aynı oyunu devam ettirdik ve bu benim için kıymetliydi. Devre bitene kadar böyle gideceğini düşünürken, beraberce yediğimizi düşündüğüm bir gol daha geldi kalemize. Nasıl ki atan tek başına atmıyorsa, gol yenildiği zaman da takım halinde gol yeniliyor. Geçen hafta Oğuzhan ve Güven değişiklikleri oyuna çok katkı sağlamıştı. Biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyordu ve Oğuzhan'dan Batshuayi'ye destek olmasını istedik. Oğuzhan girince işler daha iyi gitti. Pozisyonlar bulduk ve golün geleceğini devre arasında oyunculara söylemiştim. Gol yemezsek 2-2 ve 3-2'ye gidebileceğimizi söylemiştim. Rıdvan'ın iyi bir ortası oldu. Yüksek orta yapmadı golde. Harika bir 8 numara desteği oldu golde ve iyi vurdu Josef. Bugün belki maçın galibi değiliz ama oyunun galibiyiz. Hızlı yön değiştirmeler vardı bir de. Bununla da Fenerbahçe'nin kenar boşluklarını değerlendireceğimizi düşünmüştük. İkinci golde de bunu değerlendirdik" ifadelerini kullandı.