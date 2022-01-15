Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli: “İyi oynamasak da beklediğimizin üzerinde bir takım oyunu vardı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından konuştu. Gaziantep FK karşısında çok iyi bir oyun oynamadıklarını ancak beklediklerinin üzerinde bir takım oyunu ortaya koyduklarını söyleyen Karaveli, “Maç boyunca takım birlikteliği son derece iyiydi” diye konuştu.