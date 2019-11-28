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28.11.2019

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı CANLI anlatım İZLE | Video

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş bu akşam Slovan Bratislava’yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Slovan Bratislava maçını canlı anlatımla ahaber.com.tr’den de dakika dakika takip edebilirsiniz…

UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 220 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 292 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 318 gol gördü.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

"KUPA 2"DE 119. MAÇI

Beşiktaş, Slovan Bratislava karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 119. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 118 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 186 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 149 gol yedi.

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