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Beşiktaş Milot Rashica'yı transfer etti! Maliyeti KAP'a bildirildi

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Giriş: 17.08.2023 00:36
Transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Norwich City'den Milot Rashica ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
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