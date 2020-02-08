Beşiktaş Gaziantep maçı CANLI anlatım izle |Video

Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor galibiyetiyle ilk maçına çıkan Sergen Yalçın taraftarları önünde Gaziantep maçıyla çıkıyor. Taraftarlar Beşiktaş Gaziantep maçı saat kaçta? Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş Gaziantep maçı canlı anlatım izleme sayfası? gibi soruları yanıt buldu. A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında ilk 11'leri ve son dakika gelişmelerini anlattı. Öte yandan beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor galibiyetiyle ilk maçına çıkan Sergen Yalçın taraftarları önünde Gaziantep maçıyla çıkıyor. Taraftarlar Beşiktaş Gaziantep maçı saat kaçta? Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş Gaziantep maçı canlı anlatım izleme sayfası? gibi soruları yanıt buldu. A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında ilk 11'leri ve son dakika gelişmelerini anlattı.

Öte yandan beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak mücadelede 11'ler belli oldu. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın seyircisi önünde ilk kez maça çıkıyor.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, N'Koudou, Lens, Atiba, Ljajic, Burak Yılmaz.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Chibsah, Diarra, Güray Vural, Maxim, Kayode.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Gaziantep FK, 2015/16'dan bu yana Beşiktaş'ı aynı sezonda iki kez yenen ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor. Bunu başaran diğer takım bu sezon Sivasspor. Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 13 maçın 12'sini ve son üç karşılaşmayı kazanırken; bu 13 maçta toplam 42 gol kaydetti.Deplasmanda oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ne mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon dış sahada üst üste iki yenilgi almadı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Beşiktaş, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 68 karşılaşmada almıştı. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım Beşiktaş. Gaziantep FK ise geri düştüğü sekiz karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabildi.

Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla çıktığı son beş karşılaşmada altı gole katkı sağladı. Kariyerinde Gaziantep FK karşısına ilk kez çıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz'ın şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı bir rakibi yok. Gaziantep FK forması giydiği ilk maçta iki gol kaydeden Alexandru Maxim, Bafetimbi Gomis'ten bu yana ilk iki Süper Lig karşılaşmasında üç gole ulaşan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı kulüplerde sadece bir kez çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazandı. O iki maç, Yalçın'ın kariyerinin ilk iki karşılaşmasıydı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın çalıştırdığı takımlar, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplere konuk olduğu yedi maçın altısını kaybetti ve bu karşılaşmalarda toplam 23 gol yedi.