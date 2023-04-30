Beşiktaş Galatasaray derbisi | Süper Lig'in kader maçı! Hataya yer yok

Süper Lig'in kader maçı bu akşam Vodafone Park'ta belli olacak. Puan tablosunda aralarında 8 puanlık fark bulunan Beşiktaş ve Galatasaray, derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. 3 puan alarak puanını 65'e çıkarmak isteyen Beşiktaş, Galatasaray ile arasındaki farkı 5'e, Fenerbahçe ile arasındaki farkı ise 2'ye düşürmüş olacak.