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Başkan Erdoğan'dan Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik telefonu

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Giriş: 03.09.2021 15:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Hele hele Amerika karşısında böyle bir başarıyı yaşatmanız sebebiyle de bizlere büyük gurur yaşattınız." dedi.
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