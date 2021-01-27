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Başakşehir 1-1 Trabzonspor | GOLÜ İZLE

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Giriş: 27.01.2021 23:02
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında, Junior Fernandes'in şutu Edgar'dan geri döndü. VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Turuncu-lacivertlilerde Demba Ba, 58. dakikada penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.
Başakşehir 1 - 2 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ Türkiye Süper Kupa Maçı
Başakşehir 1 - 2 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ (Türkiye Süper Kupa Maçı)
Başakşehir 1 - 2 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ Türkiye Süper Kupa Maçı
Başakşehir 1 - 2 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ (Türkiye Süper Kupa Maçı)
GOL | Başakşehir 1-1 Trabzonspor
GOL | Başakşehir 1-1 Trabzonspor
GOL | Başakşehir 1-2 Trabzonspor
GOL | Başakşehir 1-2 Trabzonspor
GOL | Başakşehir 0-1 Trabzonspor
GOL | Başakşehir 0-1 Trabzonspor
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