Başakşehir 1-1 Trabzonspor | GOLÜ İZLE

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında, Junior Fernandes'in şutu Edgar'dan geri döndü. VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Turuncu-lacivertlilerde Demba Ba, 58. dakikada penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.