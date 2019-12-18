Barcelona Real Madrid maçı CANLI anlatım izle | Video

Barcelona Real Madrid maçı canlı izle! İspanya La Liga'da sonucu merakla beklenen dev derbi için nefesler tutuldu. Ligde 10.hafta oynanması gereken ancak güvenlik nedeniyle ertelenen, "El Clasico" olarak adlandırılan Barcelona Real Madrid maçı canlı izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Nefes kesecek karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. Nou Camp'ta hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı mücadele ligde şampiyonluk yarışını da yakından etkileyecek. İşte, Barcelona Real Madrid maçı canlı anlatım izleme yolları!

Barcelona Real Madrid maçı canlı izle! Güvenlik nedeniyle ertelenen olaylı Barcelona Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak. "El Clasico" olarak adlandırılan ve sonucu tüm dünyada merakla beklenen Barcelona - Real Madrid derbisi için nefesler tutuldu. Nou Camp'ta oynanacak ve hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı mücadelenin kıran kırana geçmesi bekleniyor. Dev mücadele La Liga'daki şampiyonluk yarışını da yakından etkileyecek. İki takım da 35 puanla ligin ilk iki sırasında yer alıyor ve Barcelona averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona bu maçı kazanırsa, La Liga tarihinde ilk kez El Clasico'lardaki galibiyet sayısında Real Madrid'i geride bırakacak. Rekabette iki takımın da 72 galibiyeti bulunuyor. ahaber.com.tr sayfalarından Barcelona Real Madrid maçı canlı anlatım izleme linkine ulaşabilir ve maçın heyecanını dakikası dakikasına yaşayabilirsiniz.

Bilindiği gibi 10. haftada oynanması gereken El Clasico, güvenlik önlemleri sebebiyle yıl sonuna ertelenmişti. Karşılaşma öncesinde siyasi sebeplerden dolayı yoğun güvenlik önlemleri alınırken tüm İspanya bu kritik mücadeleye konsantre olmuş durumda.

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İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Griezmann, Messi, Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Bale, Isco, Benzema.

ZİDANE: ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK!

Bu arada Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç öncesi Madrid'de düzenlediği basın toplantısında "Beni endişelendiren hiçbir şey yok. El Clasico'yu oynayacağımızdan hepimiz memnunuz." dedi. Maçla ilgili güvenlik kurallarını kendisinin koymadığını, olana saygı duymaları gerektiğini ve karşılaşmanın oynanacağına inandığını vurgulayan Zidane, "Biz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Saha dışında olanları haftalarca konuşsak da bu maçın oynanacağı gerçeğini değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu. Karşılaşma sırasında olabilecek olası olaylara (sahanın işgal edilmesi) karşı hakemin rahat bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Fransız teknik adam, "Bu bir futbol maçı ve insanlar nihayetinde güzel bir maç izlemek istiyor. Bu tip maçlarda her zaman en iyiyi vermek gerekiyor. Stadyumdaki atmosferin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım büyük bir maç izleriz." dedi.

MESSİ: BURADA DAHA ÇOK ZORLAŞIYOR!

Öte yandan Barcelona takımının kaptanı Lionel Messi de Marca gazetesinde yayımlanan demecinde, El Clasico ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Real Madrid'e karşı Santiago Bernabedu Stadı'nda oynadığımızda bize daha çok boş alan bırakıyorlar. Ev sahibi takım olmalarından ve taraftarları önünde oynamalarından dolayı üzerimize daha fazla geliyorlar. Ama Nou Camp'ta daha farklı oynuyorlar. Birbirlerine daha yakın ve oyunu biraz daha arkada kuran bir takım oyunu oynuyorlar. Çünkü kontrataklarda ileriye çok hızlı çıkan oyuncuları var. Bernabeu'da 90 dakika boyunca takımlar arasında eşit bir futbol oluyor ama burada oyun daha çok kilitleniyor ve zorlaşıyor."