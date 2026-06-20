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Muğla’da yıldırım orman yangınına neden oldu

Muğla'da iki ayrı noktada yıldırım kaynaklı orman yangını çıkarken, Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı, Ula ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.

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