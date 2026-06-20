Bölgede savaşın eşiğinde tarihi kırılma: İran Hürmüz'ü kapattı, İsviçre'de dev zirve için düğmeye basıldı!

Orta Doğu’da tansiyonu zirveye taşıyan, dengeleri kökten sarsacak sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki işgal faaliyetleri ve saldırıları devam ederken, İran’dan tüm dünyayı ayağa kaldıran hamle geldi: Küresel ticaretin kalbi Hürmüz Boğazı yeniden tamamen kapatıldı. Bir yanda savaş tamtamları çalarken, diğer yanda İsviçre’de kurulacak kritik masa için İran heyeti yola çıktı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki dehşet dengesini ve kapalı kapılar ardında yaşanan diplomasi trafiğini en ince ayrıntısına kadar aktardı.