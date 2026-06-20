Filistinli doktor için dünyaya çağrı: "Sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor"

İsrail tarafından 2024 yılının sonunda alıkonulan Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın sağlık durumunun kötüleştiği öne sürüldü. Kız kardeşi Samaher Abu Safiya, avukat aracılığıyla aldıkları son bilgilerin endişe verici olduğunu belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Aile, Filistinli doktorun serbest bırakılması için insan hakları kuruluşlarının ve dünya kamuoyunun harekete geçmesini istedi.