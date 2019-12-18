Barcelona 0-0 Real Madrid (ÖZET kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistikler...)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında güvenlik nedeniyle ertelenen maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Öte yandan taraftarlar Barcelona Real Madrid maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler..

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında güvenlik nedeniyle ertelenen maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile 0-0 berabere kaldı.

El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan maç 90 dakika boyunca karşılıklı ataklara sahne oldu. Topa daha çok sahip olan ve etkili hücumla gole daha fazla yaklaşan takım Real Madrid olsa da, eflatun-beyazlı futbolcular son vuruşlarda etkili olamadı.

Bu sonuçla her iki takımda puanını 36'ya çıkarırken, Barcelona averajla liderliğini korudu. El Clasico istatistiklerinde ise Barcelona 96, Real Madrid 95 galibiyette kalıp, berabere biten maç sayısı 52'ye çıktı.

Nou Camp Stadı'ndaki karşılaşmayı 93 bin 426 biletli seyircinin izlediği açıklandı.

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İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Griezmann, Messi, Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Bale, Isco, Benzema.

ZİDANE: ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK!

Bu arada Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç öncesi Madrid'de düzenlediği basın toplantısında "Beni endişelendiren hiçbir şey yok. El Clasico'yu oynayacağımızdan hepimiz memnunuz." dedi. Maçla ilgili güvenlik kurallarını kendisinin koymadığını, olana saygı duymaları gerektiğini ve karşılaşmanın oynanacağına inandığını vurgulayan Zidane, "Biz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Saha dışında olanları haftalarca konuşsak da bu maçın oynanacağı gerçeğini değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu. Karşılaşma sırasında olabilecek olası olaylara (sahanın işgal edilmesi) karşı hakemin rahat bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Fransız teknik adam, "Bu bir futbol maçı ve insanlar nihayetinde güzel bir maç izlemek istiyor. Bu tip maçlarda her zaman en iyiyi vermek gerekiyor. Stadyumdaki atmosferin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım büyük bir maç izleriz." dedi.

MESSİ: BURADA DAHA ÇOK ZORLAŞIYOR!

Öte yandan Barcelona takımının kaptanı Lionel Messi de Marca gazetesinde yayımlanan demecinde, El Clasico ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Real Madrid'e karşı Santiago Bernabedu Stadı'nda oynadığımızda bize daha çok boş alan bırakıyorlar. Ev sahibi takım olmalarından ve taraftarları önünde oynamalarından dolayı üzerimize daha fazla geliyorlar. Ama Nou Camp'ta daha farklı oynuyorlar. Birbirlerine daha yakın ve oyunu biraz daha arkada kuran bir takım oyunu oynuyorlar. Çünkü kontrataklarda ileriye çok hızlı çıkan oyuncuları var. Bernabeu'da 90 dakika boyunca takımlar arasında eşit bir futbol oluyor ama burada oyun daha çok kilitleniyor ve zorlaşıyor."