Bakan Tunç'tan UEFA'nın Melih Demiral kararına tepki! "UEFA burada çok haksızca bir karar aldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’da bir mobilya mağazasının açılışının ardından Amasra limanına yanaşan ve halkın ziyaretine açılan TCG YILDIRIM Fırkateyni’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, UEFA’nın A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral için verdiği 2 maç men cezasını değerlendirdi. Bakan Tunç, "Maalesef Merih'in yaptığı hareket yasak bir hareket değil, bütün dünyada futbol maçlarında futbolcular sevinçlerini kendi istedikleri şekilde gösteriyorlar. UEFA burada çok haksızca bir karar aldı ve çok büyük bir hata yaptı. İnşallah biz Hollanda'yı yenerek bunun cevabını vereceğiz. Merih orada oynayamasa bile onun arkadaşları, cevabı bütün dünyanın, Avrupa'nın gözü önünde vereceklerine inanıyorum. Büyük bir coşkuyla takımımıza dua ediyoruz. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin, başarılı bir futbolla bunun cevabını vereceklerdir” diye konuştu.

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