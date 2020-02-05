Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı CANLI izle A Spor |Video

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranından canlı yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler. Öte yandan bu karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Saat 20.30'dan başlayacak ve A Spor ekranından canlı yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI ALANYASPOR - GALATASARAY CANLI

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak.