Aykut Kocaman'dan duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

İttifak Holding Konyaspor ile teknik direktörü Aykut Kocaman karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tecrübeli hoca Kocaman, tesislere gelerek oyuncular ve kulüp çalışanlarıyla veda sırasına gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu yüklü o anlar kameralara böyle yansıdı.