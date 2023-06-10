10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor! Manchester City-İnter devler ligi finali bu akşam saat 22'de

Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor! Manchester City-İnter devler ligi finali bu akşam saat 22'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2023 16:44
Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bu akşam İstanbul'da belli olacak. Manchester City ile İnter'in karşılaşacağı final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda son durumu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktarırken A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök’de önemli değerlendirmeler de bulundu. Hüseyin Özkök geçtiğimiz yıl finalin düzenlendiği Paris’te polisi ile İngiliz taraftarların yaşadığı olayları hatırlatarak Türkiye’nin organizasyon başarısını ortaya koydu.
Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor!
Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor!
Şampiyonlar Ligi finali! İşte son gelişmeler
Şampiyonlar Ligi finali! İşte son gelişmeler
Futbolun kalbi İstanbul’da atacak!
Futbolun kalbi İstanbul'da atacak!
İstanbul trafiğine final ayarı!
İstanbul trafiğine "final" ayarı!
Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig’e yükselen son takım Pendikspor!
Süper Lig'e yükselen son takım Pendikspor!
Süper Lig’in gol kralı yuvadan gidiyor!
Süper Lig’in gol kralı yuvadan gidiyor!
Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor!
Giresunspor Süper Lig’e veda eden son takım oldu
Giresunspor Süper Lig'e veda eden son takım oldu
Galatasaray’da Joao Felix bombası!
Galatasaray'da Joao Felix bombası!
Galatasaray’a sürpriz takas önerisi
Galatasaray'a sürpriz takas önerisi
Özbek resmen duyurdu: Icardi geliyor
Özbek resmen duyurdu: Icardi geliyor
Daha Fazla Video Göster