Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor! Manchester City-İnter devler ligi finali bu akşam saat 22'de

Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bu akşam İstanbul'da belli olacak. Manchester City ile İnter'in karşılaşacağı final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda son durumu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktarırken A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök’de önemli değerlendirmeler de bulundu. Hüseyin Özkök geçtiğimiz yıl finalin düzenlendiği Paris’te polisi ile İngiliz taraftarların yaşadığı olayları hatırlatarak Türkiye’nin organizasyon başarısını ortaya koydu.